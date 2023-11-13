На Тайваньском фронте Америка потерпит поражение, а Байден погибнет

В Британии ждут-не дождутся, когда США освободят место Дмитрий Родионов Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Павел Фельдман В условиях, когда США действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, есть опасения, что потенциальная эскалация вокруг Тайваня добьет президентство Джо Байдена, пишет британская Times.