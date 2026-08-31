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Грузоперевозки ...

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Новые правила перевозки опасных грузов — как работать по ДОПОГ в 2026 году

Новые правила перевозки опасных грузов — как работать по ДОПОГ в 2026 году

Перевозка опасных грузов традиционно относится к числу наиболее строго регулируемых видов логистической деятельности, поскольку напрямую связана с рисками для жизни и здоровья людей, окружающей среды и инфраструктуры.

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