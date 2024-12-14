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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» переподписал контракт с Коледовым, уменьшив ему зарплату с 60 млн рублей за сезон. Защитник устроил Ги Буше и останется в клубе (Михаил Зислис)

Ранее появилась информация, что 30-летний защитник может покинуть клуб в результате обмена. Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, «Авангард» заключил с хоккеистом новое соглашение.

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