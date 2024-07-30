Светлана Акулова: водоемы Пресни и Хорошёво-Мнёвников стали чище

В Москве прошел круглый стол «Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов», в рамках которого инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала об улучшении состояния воды в столичных водоемах.
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