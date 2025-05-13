Guardian: решение Байдена выйти из президентской гонки назвали запоздалым

Решение экс-главы Белого дома Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США в 2024 году было запоздалым, сообщила The Guardian со ссылкой на неизданную книгу «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться», написанную журналистами Джейком Таппером и Алексом Томпсоном.