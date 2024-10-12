В Минобороны рассказали о сбитых за ночь беспилотниках

Сегодня ночью силами ПВО в небе над территорией России было уничтожено 47 украинских дронов. 17 беспилотников были перехвачены над Краснодарским краем, 16 — над Азовским морем, 12 — над Курской областью, и еще два — над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны.