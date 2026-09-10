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ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян заявили о намерении принять участие в думских выборах, из них 54% — точно придут на участки.

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