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SPORT24.ru

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Как легендарного Ковальчука оскорбили в родном «Спартаке». Он даже выкинул конверт с жалкой премией

Как легендарного Ковальчука оскорбили в родном «Спартаке». Он даже выкинул конверт с жалкой премией

Неприятно.«В 16 лет меня взяли на сборы со «Спартаком». Участвовали на турнире в Череповце. Тренером был Якушев, он ко мне на обратном пути подошел и сказал, что берет в команду.

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