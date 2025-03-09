Что такое сублимация и как её объясняют психологи. Объясняем простыми словами

Сублимация — психологический механизм защиты психики человека, который заключается в перенаправлении энергии от социально неприемлемых или запретных импульсов (чаще всего агрессивных) в социально приемлемые формы деятельности.
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