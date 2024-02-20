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«Это месть за Авдеевку»: ВСУ нанесли удар по мирным в центре Донецка — есть погибшие

«Это месть за Авдеевку»: ВСУ нанесли удар по мирным в центре Донецка — есть погибшие

Украинские боевики цинично нанесли удар по центральной части Донецка. В результате атаки пострадали минимум четыре мирных человека, и еще одна женщина, предварительно, погибла.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вы ожидали от зверей другого?Звери они и есть звери ,тем более бешеные....
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