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Новости Тамбова

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В Тамбов 26 декабря обесточат дома на 8 улицах

В Тамбов 26 декабря обесточат дома на 8 улицах

Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям областного центра, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 26 декабря будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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