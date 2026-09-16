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Суть Событий

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Песков не стал комментировать расследование в США в отношении группы, подозреваемой в работе на спецслужбы РФ

Песков не стал комментировать расследование в США в отношении группы, подозреваемой в работе на спецслужбы РФ

Власти США заявили о раскрытии группы, готовящую диверсии и покушения по заданию российских  спецслужб.

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