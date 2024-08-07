За два удара в живот пьяной супруге мужчина получил восемь лет колонии

Фото: sputnik-abkhazia.ru Трагический инцидент в Кемеровской области потряс региональные СМИ: местный житель города Березовского получил суровый приговор — восемь лет лишения свободы за нанесение смертельных побоев своей сожительнице в состоянии алкогольного опьянения.