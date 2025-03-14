Анна Кошмал выложила фото с дочерью Софией

Актриса призналась, что привыкает к новому статусу Актриса Анна Кошмал, известная благодаря роли Жени Ковалевой в популярном сериале «Сваты», поделилась радостной новостью — она во второй раз стала мамой.
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