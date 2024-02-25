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Крымское информационное агентство

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26 февраля в Симферополе перекроют улицу в центре города

26 февраля в Симферополе перекроют улицу в центре города

Завтра в Симферополе для обрезки деревьев с 07:30 ограничат движение на участках улицы Гоголя. Фото: Наталья СомоваОграничения будут действовать на участках улицы Гоголя: от улицы Жуковского до улицы Желябова; от улицы Крейзера до улицы Павленко.

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