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Старейшая жительница России в 121 год проголосовала на выборах в Госдуму

Старейшая жительница России в 121 год проголосовала на выборах в Госдуму

РЕН ТВ Самая пожилая жительница России – 121-летняя Яха Хашагова – проголосовала на выборах. Об участии долгожительницы в голосовании 20 сентября сообщили в министерстве здравоохранения Чеченской Республики.

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