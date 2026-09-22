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Шахтеры массово увольняются из Польской горнодобывающей группы

Шахтеры массово увольняются из Польской горнодобывающей группы

Более 3300 поляков воспользовались программами добровольного увольнения из Польской горнодобывающей группы, сообщил репортер Марцин Бучек, 22 сентября передает rmf24.

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