Роспотребнадзор: в РФ отсутствует угроза распространения оспы обезьян

В РФ отсутствует угроза распространения оспы обезьян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора."Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет", – говорится в сообщении.
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