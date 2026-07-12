Ублюдок и выродок просто сдох

Сегодня с утра пришла хорошая новость - сдох один из самых ярых русофобов, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) - тот самый, что ещё в 2023 году сказал примерно следующее: "Русские умирают.
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