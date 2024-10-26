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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йован Танасиевич: «Пьянич приехал в Россию и увидел ситуацию своими глазами. Человек может изменить мнение»

– Летний новичок Миралем Пьянич недавно дал интервью, где опроверг сам себя. В 2022-м он отказался приезжать на товарищеский матч с Россией, а теперь призывает допустить сборную и клубы к международным турнирам.

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