📍 Волонтёры из Крыма приехали в Курскую область с гуманитарной миссией Они эвакуируют мирное население и собирают гуманитарную помощь для жителей и бойцов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📍 Волонтёры из Крыма приехали в Курскую область с гуманитарной миссией Они эвакуируют мирное население и собирают гуманитарную помощь для жителей и бойцов.