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Актриса СССР Талызина посоветовала Пугачевой вспомнить однофамильца и покаяться

Актриса СССР Талызина посоветовала Пугачевой вспомнить однофамильца и покаяться

Актриса Валентина Талызина, известная своей ролью в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», дала рекомендацию певице Алле Пугачевой, которая уехала из России, вспомнить своего однофамильца и извиниться перед своими поклонниками.

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