ОНК: Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Александр Мальцев сообщил, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации пострадавшим даже в случае назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы.