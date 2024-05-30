ОНК: Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Александр Мальцев сообщил, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации пострадавшим даже в случае назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы.
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