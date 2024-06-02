Breitbart: Украина и Аргентина развивают совместное производство БПЛА и пороха

Зеленский заявил, что налаживает совместное производство оружия с Аргентиной © AP Photo / Gustavo Garello Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский сообщил, что работает над совместным проектом по производству оружия с президентом Хавьером Милеем, пишет Breitbart.