Breitbart: Украина и Аргентина развивают совместное производство БПЛА и пороха

Зеленский заявил, что налаживает совместное производство оружия с Аргентиной © AP Photo / Gustavo Garello Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский сообщил, что работает над совместным проектом по производству оружия с президентом Хавьером Милеем, пишет Breitbart.
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