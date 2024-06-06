В Сочи приезжий предстанет перед судом за махинации при сдаче жилья

Следственным подразделением отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего приезжего из Магаданской области по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ.
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