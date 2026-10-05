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Before Happy's Place, Melissa Peterman Starred In A Long-Running ABC Family Sitcom

Before Happy's Place, Melissa Peterman Starred In A Long-Running ABC Family Sitcom

Melissa Peterman had another long-running sitcom role before Happy's Place, and she's made it clear she'd be open to returning to it someday.

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