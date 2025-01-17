Политика как он...
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Политика как она есть

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В США назвали условие для согласия Зеленского на переговоры с Россией

В США назвали условие для согласия Зеленского на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией в случае прекращения помощи со стороны США.

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Комментарии
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виталий панов
Президент Украины Владимир Зеленский? Когда же авторы будут правильно писать-ПРОСРОЧЕННЫЙ  президент!Сколько будут эту гниду возносить?
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13 час.
Артур Будаев
Нет. Это будет российской территорией. Но для этого надо освобождать столицыЗапорожской и Херсонской областей
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12 час.
М
Мария
О чём могут быть переговоры с наркошибздиком? Пусть ведёт переговоры с поставщиками кокаина. Кроме них, мало кого интересует клоун.
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11 час.

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