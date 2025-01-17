Президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры с Россией в случае прекращения помощи со стороны США.
В США назвали условие для согласия Зеленского на переговоры с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Президент Украины Владимир Зеленский? Когда же авторы будут правильно писать-ПРОСРОЧЕННЫЙ президент!Сколько будут эту гниду возносить?
Ответить
13 час.
Артур Будаев
Нет. Это будет российской территорией. Но для этого надо освобождать столицыЗапорожской и Херсонской областей
Ответить
12 час.
М
Мария
О чём могут быть переговоры с наркошибздиком? Пусть ведёт переговоры с поставщиками кокаина. Кроме них, мало кого интересует клоун.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии