В США назвали условие для согласия Зеленского на переговоры с Россией

виталий панов Президент Украины Владимир Зеленский? Когда же авторы будут правильно писать-ПРОСРОЧЕННЫЙ президент!Сколько будут эту гниду возносить?

Артур Будаев Нет. Это будет российской территорией. Но для этого надо освобождать столицыЗапорожской и Херсонской областей