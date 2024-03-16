MD: Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может получить временное освобождение после суда. Как сообщает Mundo Deportivo, 19 марта состоится слушание, на котором будет рассматриваться ходатайство Алвеса о его временном освобождении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии