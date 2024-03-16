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MD: Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы

MD: Алвес может быть временно освобождён из тюрьмы

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес может получить временное освобождение после суда. Как сообщает Mundo Deportivo, 19 марта состоится слушание, на котором будет рассматриваться ходатайство Алвеса о его временном освобождении.

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