В Хабаровске полицейские провели мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Хабаровску провели рейдовые мероприятия на территории ряда строительных объектов расположенных на территории краевого центра с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии