Суд обязал соратника Трампа выплатить $148 млн за вмешательство в выборы

Суд в Вашингтоне обязал соратника бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани выплатить более $148 млн компенсации двум сотрудникам избирательной комиссии в штате Джорджия за вмешательство в выборы.
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