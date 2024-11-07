ИТ-компании Москвы увеличили оборот за девять месяцев 2024 года

Оборот столичного ИТ-сектора в январе — сентябре 2024 года превысил 3,1 триллиона рублей. Это на 38,2% больше показателя трех кварталов 2023-го в сопоставимых ценах, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.