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Земля

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Как я перестала переплачивать нотариусам: 12 законных способов сэкономить на оформлении документов

Как я перестала переплачивать нотариусам: 12 законных способов сэкономить на оформлении документов

Оформление документов у нотариуса редко у кого ассоциируется с экономией. Скорее наоборот — большинство из нас внутренне готовится к тому, что за подпись и печать придётся выложить круглую сумму.

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