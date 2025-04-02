В парламенте обсудили укрепление правовой базы в защиту журналистов

Комиссия по культуре, образованию, науке, молодежной политике, спорту и массовым медиа организовала вчера обсуждения, посвященные «необходимости укрепления действующей нормативной базы для обеспечения защиты журналистов».
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