Крупнейший импортер российского угля резко нарастил его закупки

По итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок российского энергетического угля в Китай выросли примерно в 1,8 раза в сравнении с апрельским показателем и достигли максимального месячного уровня с начала 2024-го.
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