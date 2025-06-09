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Крупнейший импортер российского угля резко нарастил его закупки

Крупнейший импортер российского угля резко нарастил его закупки

По итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок российского энергетического угля в Китай выросли примерно в 1,8 раза в сравнении с апрельским показателем и достигли максимального месячного уровня с начала 2024-го.

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