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Батраков ассистировал Бардакджи в матче с «Касымпашой». У россиянина 2 голевых паса в 6 играх за «Галатасарай»

Алексей Батраков совершил второе результативное действие в составе « Галатасарая ».  Российский полузащитник ассистировал  Абдюлькериму Бардакджи в матче с «Касымпашой» в 7-м туре чемпионата Турции (1:0) – тот головой замкнул подачу со штрафного.

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