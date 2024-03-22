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Сонники, гороскопы, гадания

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Знаки зодиака, которых не волнует чужое мнение

Знаки зодиака, которых не волнует чужое мнение

В мире зодиакальных знаков есть особые личности, чьё упрямство заслуживает отдельного внимания. Речь идёт о Тельцах, Раках, Девах, Козерогах и Овнах — знаках, известных своим несгибаемым характером и решимостью идти своим путём, несмотря на любые советы.

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