В ПФР предупредили о задержках в выплатах пенсии

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мда все как всегда вот она цифра компьютеризация и взаимодействие между ведомствами... Мое личное мнение для контроля работы в России политиков и чиновников не на дорогах, а в их кабинетах... А то не понятно чем они вообще занимаются, ну то что до обеда думают как своровать, а после обеда как вынести это понятно, в этом они преуспели в переди планеты всей... Предают интересы России и ее народа... Так если это не так вот народ и будет контролировать деятельность избранников, политиков, чиновников в круглосуточном режиме... Ну заодно и шоу буд за стеклом или дом 2... Интересно как им будет житься... Но главное народ будет знать своих "героев"...