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Как выглядели 18 звёзд на новогодних утренниках в детстве

Как выглядели 18 звёзд на новогодних утренниках в детстве

В детских фотографиях есть особое очарование, а если они еще и новогодние, то эффект удваивается. Тем любопытнее пересматривать старые снимки знаменитостей и понимать, что когда-то давно их наряжали в такие же праздничные костюмы, как и нас.

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