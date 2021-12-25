Как выглядели 18 звёзд на новогодних утренниках в детстве

В детских фотографиях есть особое очарование, а если они еще и новогодние, то эффект удваивается. Тем любопытнее пересматривать старые снимки знаменитостей и понимать, что когда-то давно их наряжали в такие же праздничные костюмы, как и нас.
В детских фотографиях есть особое очарование, а если они еще и новогодние, то эффект удваивается. Тем любопытнее пересматривать старые снимки знаменитостей и понимать, что когда-то давно их наряжали в такие же праздничные костюмы, как и нас.
Свежие комментарии