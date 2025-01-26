«Звездные врата» и терминаторы: Трамп затевает пугающий мегапроект

То, о чем предупреждал Джеймс Кэмерон еще 40 лет назад, вполне может стать явью через четыре года. В США появится аналог «Скайнет», а там и до терминаторов недалеко… И все из-за Трампа! Плох тот президент США, что не затевает мега-проект.