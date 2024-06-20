20 июня по народному календарю отмечают день Федота Стража или Федотов день. На Руси предки знали немало примет, связанных с этим днем.
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20 июня по народному календарю отмечают день Федота Стража или Федотов день. На Руси предки знали немало примет, связанных с этим днем.