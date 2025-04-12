НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

179 подписчиков

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх