Предатели России составили план по террору для саммита НАТО — Times

Стратегию «План победы», которая включает в себя призывы к Западу расширить санкции против России, поощрение «революционных действий» внутри России и увеличение поставок оружия Украине, предлагает оппозиционная группа «Конгресс», она же «Съезд народных депутатов» (организация, признанная нежелательной в РФ), сообщает 28 июня The Times.