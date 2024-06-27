Предатели России составили план по террору для саммита НАТО — Times

Стратегию «План победы», которая включает в себя призывы к Западу расширить санкции против России, поощрение «революционных действий» внутри России и увеличение поставок оружия Украине, предлагает оппозиционная группа «Конгресс», она же «Съезд народных депутатов» (организация, признанная нежелательной в РФ), сообщает 28 июня The Times.
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