Татьяне Ким теперь принадлежат 100% Wildberries

Эксперты говорят о том, что у Ким была масса причин для того, чтобы полностью консолидировать весь актив у себяСавеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука.
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