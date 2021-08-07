Театр абсурда

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Начато уголовное преследование таксистов-мигрантов, избивших жителей Ленобласти

Начато уголовное преследование таксистов-мигрантов, избивших жителей Ленобласти

Уголовное преследование таксистов-мигрантов, избивших троих жителей города Мурино, начал Следственный комитет России.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Миграционная и гастарбайтеров преступность к демографии не имеет ни какого отношения... В России безработица которая растет, а не снижается как хочет убедить Россиян власть... Завозят рабов и Россиян вынуждают идти работать на такие же условия.... Проблема в некомпетентности и непрофессионализме политиков и чиновников, которые неспособны организовать правильно распределение трудовых ресурсов, коррупция среди них и воровство.... Пока не очистим Россию от пришлых целостность страны под угрозой....

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