НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    В данном случае Эрдоган прав. ООН не ищет справедливое решение, а принимает сторону Запада.Эрдоган: Совбез О...
  • Надежда Белугина
    А Израиль оказался "лисичкой со скалочкой". залез на чужую  территорию, а хозяев долой.  Разочаровал...Небензя: Россия т...
  • Геннадий Бережнов
    Они знают, что творят, но другого пути у них уже нет! А раненого зверя, во избежание большей опасности, добивают.  Де...Американист К.Бен...

Специалист назвал Туска очевидной кандидатурой на пост премьер-министра Польши

Специалист назвал Туска очевидной кандидатурой на пост премьер-министра Польши

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что оппозиционная "Гражданская коалиция" будет выдвигать бывшего главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх