Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, которую западные союзники передали в пользование Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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