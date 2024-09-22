«Герасимова ждет серьезный разговор с Путиным»: INSIDER-T.

По информации Telegram-канала INSIDER-T, менее чем через месяц запланирована встреча Владимира Путина с Валерием Герасимовым, на которой обсудят ключевые вопросы, а также сроки освобождения Донбасса и Курской области от от ВСУ.
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