Собянин рассказал о подготовке к празднованию 80-летия Победы

sobyanin.ru/Сергей Собянин личный блог Москва отметит 9 Мая фестивалем "Московская весна Победы". Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 11 мая на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, культурных центрах и других общественных пространствах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.