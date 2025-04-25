Собянин рассказал о подготовке к празднованию 80-летия Победы

sobyanin.ru/Сергей Собянин личный блог Москва отметит 9 Мая фестивалем "Московская весна Победы". Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 11 мая на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, культурных центрах и других общественных пространствах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии