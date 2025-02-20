"Тихие и неприметные": соседи рассказали о семье замгубернатора Дона Рачаловского

Задержанный чиновник и его родные изредка встречались с соседями.Соседи задержанного замгубернатора Ростовской области Рачаловского описали его семью как спокойную и тихую.
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