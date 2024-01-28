Львов с Дворцовой пристани в Петербурге забрали на реставрацию из-за вандалов

Скульптуры самых узнаваемых львов в Санкт-Петербурге забрали с Дворцовой пристани на реставрацию. Вандалы испортили монументы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).
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